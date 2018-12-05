Донбасс: охота на блокпостах дала серьезный результат

05.12.2018 07:32

В Донецкой области во время фильтрационных мероприятий на блокпостах в ноябре прекращено более 200 правонарушений.

Стационарные блокпосты уже более 4 лет служат щитом защиты от угрозы не только в Донецкой области, но и блокируют ее распространения на мирной украинской территории. В частности, основную опасность представляет перемещения террористов и их пособников, а также оружия, боеприпасов, взрывчатки. Полицейские в составе сил ООС работают над их блокировкой, отмечает сайт Нацполиции.

Так, только в ноябре обнаружено 207 правонарушений, в том числе и криминального характера. Задокументировано 11 фактов незаконной перевозки предметов войны, а также 18 - наркотических веществ.

Проверяется не только груз и транспортные средства, но и лица, которые могут угрожать безопасности граждан. Задержаны 23 разыскиваемых преступника и 3 без вести пропавших. Выявлено 17 похищенных автомобилей. 63 человека доставлены в территориальные подразделения полиции для проверки на причастность к незаконным вооруженным формированиям.

В регионе продолжаются превентивные меры, направленные на привлечение к ответственности лиц, причастных к уничтожению лесных насаждений. Так, на блокпостах остановлено 26 автомобилей, незаконно перевозили древесину.

В связи с военным положением, с 26 ноября полицию Донетчины перевели на усиленный вариант несения службы. Увеличено количество правоохранителей не только на улицах населенных пунктов региона, но и на стратегически важных объектах, в том числе и на пунктах въезда-выезда. Гражданам просят с пониманием отнестись к внедренным мероприятиям, уверяя, что они направлены исключительно на обеспечение безопасности.

Источник: http://avdeevka.city