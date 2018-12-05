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Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла
В течение прошедших суток, 4 декабря, интенсивность боевых действий увеличилась. Всего было насчитано 24 прицельных обстрела со стороны НВФ. В 15 случаях наши военнослужащие открывали огонь в ответ. Такая информация была озвучена во время брифинга представителя Минобороны Украины.
Как уже сообщалось, вчера во время боевых действий погиб один наш защитник, еще трое — получили ранения. По данным нашей разведки, два участника НВФ погибли, еще пятеро — ранены.
Луганское направление
Здесь зафиксировано 6 обстрелов со стороны противника.
С 12:10 и в течение 40 минут со стороны неподконтрольной Калиновки по нашим позициям возле Луганского велся огонь из минометов 120 и 82 калибра, станковых противотанковых и автоматических гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия.
Трижды, утром и вечером, под огнем находились окрестности Новозвановки. Утром наблюдалась активность снайпера неприятеля, а позже применялись минометы 82-го калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вечером в районе Троицкого зафиксировано применение вооружения БМП, а под Крымским было выпущено в сторону подразделений Объединенных сил 4 мины калибра 82 мм.
В большинстве случаев наши военнослужащие подавляли активность противника, используя дежурные огневые средства.
Донецкое направление
На этом участке подразделения НВФ 18 раз нарушали режим тишины.
Обстрелы начались после 09:00 и продолжались до позднего вечера.
Так, зафиксировано применение минометов 82-го калибра вблизи населенных пунктов Водяное, Широкино и Пески.
Кроме того, под Водяным неприятель вел обстрел из вооружения БМП, а возле Красногоровки применил противотанковые управляемыме ракеты.
Неоднократные обстрелы с использованием гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия отмечались в районе населенных пунктов Водяное, Широкино, Красногоровка, Старогнатовка, Новомихайловка, Березовое, Авдеевка, Славне и Тарамчук.
Ситуация на сегодня, 5 декабря
С начала этих суток, по состоянию на 11:00, из пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия были обстреляны наши опорные пункты вблизи Тарамчука.
Потерь среди украинских армейцев нет.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, обстрел, ДНР, ЛНР, боевые действия
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