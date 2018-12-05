Муженко: Украину вернули во времена военной угрозы уровня 2014 года

05.12.2018 12:00

Начальник Генштаба ВС Украины Виктор Муженко заявил, что сейчас угрозу войны с Россией можно оценить как крупнейшую с 2014 года.

Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, передает НВ.

"Перед нами агрессор, у которого нет ни правовых, ни моральных, ни других рамок. Очень сложно предсказать, когда ему вздумается начать активные боевые действия против Украины", - отметил начальник Генштаба.

Он добавил, что Россия резко увеличила танковую группу, которая расположена на расстоянии 18 километров от границы с Украиной. По его словам, за две недели – с середины сентября по 1 октября - она увеличилась более чем в два раза - с 93 до 250 машин.

По его словам, это могло свидетельствовать о подготовке полномасштабного вторжения после инцидента в Керченском проливе 25 ноября.

Напомним, утром 25 ноября пограничные корабли РФ осуществили агрессивные действия против трех кораблей ВМС ВС Украины во время их перехода из порта Одессы в порт Мариуполь Азовского моря. В результате тарана пограничного корабля РФ был поврежден буксир ВМС Украины.

В Федеральной службе безопасности РФ обвинили украинскую сторону в "опасных маневрах" во время захода в "закрытую акваторию территориального моря РФ". Украина отвергает эти обвинения, заявляя, что суда действовали в рамках закона.

В этот же день украинские корабли были обстреляны и захвачены российским спецназом. В результате столкновения с пограничными силами ФСБ РФ в Керченском проливе ранения получили шесть украинских моряков. Сейчас в оккупированном Крыму "судят" 24 украинских моряков.

26 ноября Верховная Рада проголосовала за введение военного положения в областях, граничащих с РФ, расположенных вдоль приднестровского участка украинской-молдавской границы, вдоль побережья Черного и Азовского морей.

Источник: https://from-ua.com