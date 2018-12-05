На Донбассе могут ввести «новогоднее» перемирие

05.12.2018 10:32

Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе готовятся к перемирию на Донбассе в связи с новогодними праздниками. Как передает replyua.net со ссылкой на БЕЛТА, об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик.

Он отметил, что в рабочей группе по вопросам безопасности участники по-прежнему рассматривают дополнительные мероприятия для обеспечения режима прекращения огня и подготовку к перемирию в связи с новогодними и рождественскими праздниками.



«Очень надеюсь, что у нас будет на самом деле серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками», – заявил Сайдик. Напомним, что проведение последней в текущем году встречи трехсторонней контактной группы запланировано на 19 декабря. Возобновятся встречи в середине января следующего года.



Как уже сообщалось, ранее экс-замглавы миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг рассказал о «свете в конце тоннеля» для Донбасса.