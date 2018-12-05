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На Донбассе обострение: есть погибшие и раненые
За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе НВФ 24 раза открывали огон, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб и трое получили ранениея. Об этом сообщает штаб ООС.
Подразделения НВФ семь раз били из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Так, из минометов 82-го калибра враг бил по опорным пунктам ВСУ вблизи Крымского, Песок, Новозвановки, Широкино и Водяного. Возле Луганского украинских военных атаковали из минометов калибра 120 мм.
Кроме того, из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.
В то же время, защитники Красногоровки попали под огонь из противотанковых управляемых ракет, а защитники Троицкого и Водяного — из вооружения боевых машин пехоты. На на линии фронта зафиксирована активность вражеского снайпера.
С начала текущих суток противник обстрелял украинские позиции на подступах к Тарамчуку.
По данным разведки за сутки двое членов НВФ были уничтожены и еще пять ранены.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, война, погибший, обострение
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