На Донбассе обострение: есть погибшие и раненые

05.12.2018 11:00

За минувшие сутки в зоне боевых действий на Донбассе НВФ 24 раза открывали огон, в результате чего один военнослужащий ВСУ погиб и трое получили ранениея. Об этом сообщает штаб ООС.

Подразделения НВФ семь раз били из вооружения, запрещенного Минскими соглашениями. Так, из минометов 82-го калибра враг бил по опорным пунктам ВСУ вблизи Крымского, Песок, Новозвановки, Широкино и Водяного. Возле Луганского украинских военных атаковали из минометов калибра 120 мм.

Кроме того, из противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия НВФ обстреливали позиции Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Троицкое, Луганское, Авдеевка, Пески, Славное, Тарамчук, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Старогнатовка, Водяное и Широкино.

В то же время, защитники Красногоровки попали под огонь из противотанковых управляемых ракет, а защитники Троицкого и Водяного — из вооружения боевых машин пехоты. На на линии фронта зафиксирована активность вражеского снайпера.

С начала текущих суток противник обстрелял украинские позиции на подступах к Тарамчуку.

По данным разведки за сутки двое членов НВФ были уничтожены и еще пять ранены.

Источник: https://donpress.com