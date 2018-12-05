Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?

05.12.2018 20:29

Невыплата пенсий переселенцам с Донбасса – это распространенная проблема в Украине. Причем без выплат нередко остаются даже те, кто все время проживали по месту регистрации в качестве внутренне перемещенных лиц. Юристы «Харьковской правозащитной группы» дали несколько советов тем, кто столкнулся с подобной проблемой и пытается добиться возобновления выплат.

Согласно Конституции Украины, каждый гражданин страны имеет право на пенсию. В то же время, есть постановление Кабмина № 365 «Некоторые вопросы осуществления социальных выплат внутренне перемещенным лицам». Именно благодаря ему переселенцы и те, кто живет на временно оккупированных территориях, остались без пенсий. По мнению правозащитников, это является нарушением права граждан на пенсионное обеспечение.

Юристы отмечают, что в сложившихся условиях вернуть себе право на пенсию можно только через суд. Если выплаты прекратили на основании упомянутого постановления Кабмина, нужно предпринять следующие шаги:

— подать заявление в письменном виде в Управление пенсионного фонда по месту получения пенсии, если выплаты прекратили вовсе или образовалась задолженность;

— получить новую справку о статусе внутренне перемещенного лица, если пенсию прекратили начислять из-за аннулирования старого документа. Копию новой справки нужно приложить к заявлению;

— требовать письменного подтверждения отказа в выплате от Пенсионного фонда. Любой документ – это вещественное доказательство в суде, поэтому не стоит его недооценивать. Теперь можно обращаться в суд.

В мае 2018 года Верховный Суд рассмотрел образцовое дело об обжаловании прекращения выплаты пенсии внутренне перемещенным лицам. Судьи решили удовлетворить исковые требования пенсионерки в полном объеме, обязав Пенсионный фонд возобновить ей выплаты. В сентябре 2018 года Большая палата Верховного Суда отклонила поданную апелляцию на это решение и оставила его без изменений. Таким образом, судебное решение вступило в силу.

Источник: https://from-ua.com