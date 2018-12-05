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НВФ простреливают дорогу, по которой украинские военные подвозят продукты в Новоалександровку

05.12.2018 17:15
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НВФ простреливают дорогу, по которой украинские военные подвозят продукты в Новоалександровку

Один раз в 2-3 дня военнослужащие группы военно-гражданского сотрудничества выезжают в населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения, чтобы привезти продукты питания и помочь местным жителям решить их проблемы. Труднее всего попасть в Новоалександровку, дорога к которой время от времени простреливается участниками незаконных вооруженных формирований (НВФ). Об этом сегодня, 5 декабря, рассказал начальник Группы гражданско-военного сотрудничества ОТГ «Север» Юрий Верановский, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

По его словам, целью гражданско-военного сотрудничества является создание благоприятных условий для выполнения войсками Операции объединенных сил задач по назначению, организации и поддержки взаимодействия между военным командованием и органами исполнительной власти, местного самоуправления, представительствами общественных, неправительственных, международных организаций и местным населением. «Также мы проводим информирование гражданского населения по минной безопасности, организовываем работу групп гуманитарного разминирования, принимаем заявки, организовываем взаимодействие по зачистке местности от взрывоопасных предметов, в случае необходимости сопровождаем ремонтные бригады к местам проведения работ и их охрану. И главное – определяем приоритетные направления гуманитарной помощи, всячески способствуем в восстановлении поврежденной и разрушенной инфраструктуры региона», – отметил Юрий Верановский.

Также он рассказал, что раз в 2-3 дня военнослужащие выезжают в населенные пункты, расположенные вблизи линии разграничения. Военные подвозят продукты питания, изучают и помогают решать проблемы жителей Катериновки. Труднее попасть в Новоалександровку, дорога к которой время от времени простреливается НВФ.

 

Источник: https://dnews.dn.ua 



Теги: Донбасс, военные, дорога, ДНР, ЛНР, НВФ
 
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