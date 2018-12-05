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Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?
Уже давно для многих не секрет, что после так называемых «выборов глав ЛДНР» в оккупированной части Донецкой и Луганской областей, жизнь простых жителей стала только хуже.
На экономику в оккупированных регионах неподконтрольных украинской власти значительно повлияли беспорядки, которые устроила там нынешняя власть, думая только о собственном обогащении.
Многие жители псевдореспублик живут за чертой бедности, потому как найти нормальную работу там, где идет война – это просто нереально. А если даже и работают, то платят за их нелёгкий труд мизерные копейки, либо задерживают на несколько месяцев зарплаты, совсем копеечные пенсии и низкие пособия по уходу за ребёнком.
В Донецке, мирные жители, не имеющие отношения к войне и переворотам, спешат покинуть ненавистную им псевдореспублику, потому как выжить тут больше не реально. Помимо опасной для жизни обстановки и мошенников у власти, в Донецке резко подорожали цены на хлеб и продукты питания первой необходимости. Минимальное поднятие цен для людей очень ощутимо, а им даже некому обратиться с жалобами.
В последнее время в соцсетях участилось негодование жителей «ДНР», которые обеспокоены скачком цен на хлеб и хлебобулочные изделия и подорожанием других продуктов.
Горчичный батон стоил 14 рублей, а сейчас цена возросла до 20 рублей (8,5 грн.). Также, в других оккупированных городах обсуждают информацию о грядущем подорожании муки с 1 декабря, хотя на практике цены на нее в ряде магазинов уже повысились на 4-5 рублей за килограмм.
Так, десяток яиц, ранее стоивший 55 (23 грн.) российских рублей, подорожал до 61 рубля (26 грн.). Стоимость килограмма картофеля выросла с 18 (7 грн.) до 22 рублей (8,8 грн.).
- -Ника: «А пенсии, пособия, зарплаты у нас вечно будут на одном уровне? Почему об этом никто не думает? Для пенсионеров, инвалидов 2 рубля (0,9 грн.) на каждом продукте – это немало, люди и так тянутся на эти копейки, как могут. Это, не говоря о том, что с этих «огромных» выплат, кроме продуктов, нужно еще за квартиру заплатить, лекарства купить, одеться по необходимости и, не дай бог, еще что-то сломается или случится!»;
- -Алексей Р.: «Можно подумать, мы тут офигеть сколько получаем, что он подорожал»;
- -Ангелина: «Яблоки, яйца у нас тоже дорогие»;
- -Виктория: «Отрубная нарезка была 17 руб. (7,2 грн.), стала 23 руб. (9,7 грн.), на 6 руб. (2,5 грн.), но не на 2-3 руб. (0,9-1,3 грн.)».
Теги: Украина, Донбасс, война, оккупация, ДНР, ЛНР
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