Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?

05.12.2018 19:55

Уже давно для многих не секрет, что после так называемых «выборов глав ЛДНР» в оккупированной части Донецкой и Луганской областей, жизнь простых жителей стала только хуже.

На экономику в оккупированных регионах неподконтрольных украинской власти значительно повлияли беспорядки, которые устроила там нынешняя власть, думая только о собственном обогащении.

Многие жители псевдореспублик живут за чертой бедности, потому как найти нормальную работу там, где идет война – это просто нереально. А если даже и работают, то платят за их нелёгкий труд мизерные копейки, либо задерживают на несколько месяцев зарплаты, совсем копеечные пенсии и низкие пособия по уходу за ребёнком.

В Донецке, мирные жители, не имеющие отношения к войне и переворотам, спешат покинуть ненавистную им псевдореспублику, потому как выжить тут больше не реально. Помимо опасной для жизни обстановки и мошенников у власти, в Донецке резко подорожали цены на хлеб и продукты питания первой необходимости. Минимальное поднятие цен для людей очень ощутимо, а им даже некому обратиться с жалобами.

В последнее время в соцсетях участилось негодование жителей «ДНР», которые обеспокоены скачком цен на хлеб и хлебобулочные изделия и подорожанием других продуктов.

Горчичный батон стоил 14 рублей, а сейчас цена возросла до 20 рублей (8,5 грн.). Также, в других оккупированных городах обсуждают информацию о грядущем подорожании муки с 1 декабря, хотя на практике цены на нее в ряде магазинов уже повысились на 4-5 рублей за килограмм.

Так, десяток яиц, ранее стоивший 55 (23 грн.) российских рублей, подорожал до 61 рубля (26 грн.). Стоимость килограмма картофеля выросла с 18 (7 грн.) до 22 рублей (8,8 грн.).