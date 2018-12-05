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Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности

05.12.2018 10:16
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Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности

Госкомпания Китая выиграла тендер на реконструкцию энергоблока в освобожденном от гибридной армии РФ городе Славянске, что на Донбассе.

О важнейшем сотрудничестве Украины и Китая на Донбассе рассказал "Диалог.UA", передает "ЛентаUA.net".

Государственная компания КНР Dongfang Electric International Corporation (DEIC) выиграла тендер на реконструкцию энергоблока №6 Славянской теплоэлектростанции.

Китайцы осуществят мегапроект за 19Б09 миллиардов гривен. Мощность 6-го энергоблока, который будут реставрировать китайцы, составит 300 мВт. Работа на нем закончатся до сентября 2024 года.

Проект очень важен для Украины. Киев получает мощного и надежного партнера на Донбассе, заинтересованного в том, чтобы ситуация там оставалась стабильной. Агрессор РФ не сможет "тягаться" с такой влиятельной и богатой страной как Китай. 



Теги: Украина, Донбасс, Китай, Славянск, помощь, энергоблок
 
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