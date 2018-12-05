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Архив - Донецкая область

Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь

05.12.2018 19:40
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Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь

Житель временно неподконтрольной территории Луганщины удерживал в своем доме двоих человек, принуждая их работать. Об этом сообщает группа «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте.

По данным сообщества, житель поселка Георгиевка, 1971 года рождения, удерживал против воли двоих человек: мужчину, 1956 года рождения, жителя поселка Шахтерский и женщину, 1971 года рождения, жительницу поселка Челюскинцев.

Сообщается, что днем, под наблюдением, эти двое занимались выполнением различных хозяйственных работ, а вечером их закрывали, предварительно сковав цепью.

Издевательство продолжалось почти два месяца и прекратилось только тогда, когда в «полицию» об этом сообщил другой житель Георгиевки.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, рабство, цепь, ЛНР, ОРЛО
 
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