Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь

05.12.2018 19:40

Житель временно неподконтрольной территории Луганщины удерживал в своем доме двоих человек, принуждая их работать. Об этом сообщает группа «Свердловск — ты должен это знать» в соцсети ВКонтакте.

По данным сообщества, житель поселка Георгиевка, 1971 года рождения, удерживал против воли двоих человек: мужчину, 1956 года рождения, жителя поселка Шахтерский и женщину, 1971 года рождения, жительницу поселка Челюскинцев.

Сообщается, что днем, под наблюдением, эти двое занимались выполнением различных хозяйственных работ, а вечером их закрывали, предварительно сковав цепью.

Издевательство продолжалось почти два месяца и прекратилось только тогда, когда в «полицию» об этом сообщил другой житель Георгиевки.

Источник: https://donpress.com