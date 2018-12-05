«Укрзализныця» назначила новый поезд на Донбасс, а также продлила один маршрут

05.12.2018 07:45

В новом графике движения поездов на 2018-2019 годы «Укрзализныця» с 9 декабря назначила новый поезд № 20/19 «Киев – Лисичанск» (Луганская обл.) и продлила маршрут поезда № 142/141 «Львов – Киев» до Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба УЗ.

«Мы предложим нашим клиентам качественный поезд из вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт, и более быстрый (почти на 2 часа), чем поезд № 138 "Хмельницкий – Лисичанск", курсирующий через Киев», – сообщил руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов.

Так, поезд № 20/19 «Лисичанск – Киев» будет отправляться из Лисичанска в 20:28 и прибывать в Киев на следующий день, в 8:44. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:54 и прибывать в Лисичанск на следующий день, в 9:48. В обоих направлениях поезд будет делать остановки на станциях: Рубежное, Кременная, Сватово, Купянск-Узловой, Харьков-Балашовский и Полтава-Киевская.

Что касается поезда № 142/141 «Бахмут – Львов», то, по словам Кравцова, благодаря ему «Укрзализныця» восстанавливает прямое железнодорожное сообщение Бахмута и его агломераций со столицей и западом Украины. «Еще год назад мы начали восстанавливать прямые железнодорожные маршруты между западом и востоком нашей страны. Эти новые поезда – уже в этом году продолжение нашего движения к восстановлению качественного и удобного сообщения между этими регионами Украины», – рассказал Кравцов.

Поезд № 142/141 «Бахмут – Львов» будет курсировать ежедневно. Из Бахмута он будет отправляться в 23:20 и прибывать на следующие сутки во Львов в 4:21, в Киеве поезд будет делать остановку в 13:12. В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:10 и прибывать в Бахмут на следующий день, в 18:30, в Киеве поезд будет останавливаться в 4:25. Кроме того, предусмотрены остановки на станциях: Лиман, Харьков-Пассажирский, Полтава-Киевская, Житомир, Ковель-Пассажирский и др.

Кроме того, в новом графике движения пассажирских поездов до Бахмута будет курсировать поезд № 96/95 «Мариуполь – Бахмут», а в Лисичанск – поезда № 140/139 «Днепр – Лисичанск», № 45/46 «Ужгород – Лисичанск» и № 138/137 «Хмельницкий – Лисичанск».

Источник: https://dnews.dn.ua