- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
- Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь19:40
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев19:28
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью 19:10
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
«Укрзализныця» назначила новый поезд на Донбасс, а также продлила один маршрут
В новом графике движения поездов на 2018-2019 годы «Укрзализныця» с 9 декабря назначила новый поезд № 20/19 «Киев – Лисичанск» (Луганская обл.) и продлила маршрут поезда № 142/141 «Львов – Киев» до Бахмута (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 4 декабря, сообщает пресс-служба УЗ.
«Мы предложим нашим клиентам качественный поезд из вагонов, которые прошли капитально-восстановительный ремонт, и более быстрый (почти на 2 часа), чем поезд № 138 "Хмельницкий – Лисичанск", курсирующий через Киев», – сообщил руководитель «Укрзализныци» Евгений Кравцов.
Так, поезд № 20/19 «Лисичанск – Киев» будет отправляться из Лисичанска в 20:28 и прибывать в Киев на следующий день, в 8:44. В обратном направлении поезд будет отправляться в 21:54 и прибывать в Лисичанск на следующий день, в 9:48. В обоих направлениях поезд будет делать остановки на станциях: Рубежное, Кременная, Сватово, Купянск-Узловой, Харьков-Балашовский и Полтава-Киевская.
Что касается поезда № 142/141 «Бахмут – Львов», то, по словам Кравцова, благодаря ему «Укрзализныця» восстанавливает прямое железнодорожное сообщение Бахмута и его агломераций со столицей и западом Украины. «Еще год назад мы начали восстанавливать прямые железнодорожные маршруты между западом и востоком нашей страны. Эти новые поезда – уже в этом году продолжение нашего движения к восстановлению качественного и удобного сообщения между этими регионами Украины», – рассказал Кравцов.
Поезд № 142/141 «Бахмут – Львов» будет курсировать ежедневно. Из Бахмута он будет отправляться в 23:20 и прибывать на следующие сутки во Львов в 4:21, в Киеве поезд будет делать остановку в 13:12. В обратном направлении поезд будет отправляться в 13:10 и прибывать в Бахмут на следующий день, в 18:30, в Киеве поезд будет останавливаться в 4:25. Кроме того, предусмотрены остановки на станциях: Лиман, Харьков-Пассажирский, Полтава-Киевская, Житомир, Ковель-Пассажирский и др.
Кроме того, в новом графике движения пассажирских поездов до Бахмута будет курсировать поезд № 96/95 «Мариуполь – Бахмут», а в Лисичанск – поезда № 140/139 «Днепр – Лисичанск», № 45/46 «Ужгород – Лисичанск» и № 138/137 «Хмельницкий – Лисичанск».
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця
- Где сейчас Насиров и что будет дальше
- Это диверсия: Гройсман рассказал о новых экономических вызовах
- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією
- На Луганщине русский язык получил новый статус
- Клімкін розповів про ще один слід Росії
- Кандидат в мэры Валерий Олейник: "Если вы найдете хотя бы одну копанку в Енакиево, я залезу в этот шурф"
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Почему сторонники «русского мира» хотят обратно в Украину?19:55
- Трудовое рабство в ОРЛО: хозяин заставлял работать и сажал на цепь19:40
- Боевики «ДНР» на блокпостах фотографируют людей и берут отпечатки пальцев19:28
- "ДНР" готовится к мощной атаке под Марьинкой: колонны бронетехники перебрасывают ночью 19:10
- В Донецке «на подвал» отправили друга Захарченко17:45
- Донбасс в огне. Интенсивность боевых действий резко возросла17:30
- Эксперты обещают рост цен на мясо и молоко в Украине: названы цифры22:36
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- В ОРДО рассказали о «росте производства» на «Стиролбиофарме»21:30
- Военный эксперт Сурков уведомил о решении НАТО, которое полностью изменит расклад сил в Азовском море 21:15
- «Дайте денег». Боевики жалуются на ухудшение жизни в «республике»21:00
- Боевики «ДНР» устраивают завалы на дорогах и минируют территории20:45
- Не выплачивают или задерживают пенсию: что делать переселенцам?20:29
- Савченко объявила голодовку20:16
- Украину предупредили об опасном плане Путина против украинских моряков20:08
- Медики рассчитали оптимальную для здоровья продолжительность сна22:12
- В Украине выросли цены на лекарства, особенно - антибиотики21:46
- Названа безопасная для здоровья порция жареного картофеля18:55
- Что символизируют кольца на разных пальцах18:30
- В Украине подорожали лекарства17:00
- Астрологи назвали главный недостаток каждого знака зодиака15:00
- Медики назвали привычки, "убивающие" желудок14:15
- Какие подарки положить под елочку каждому знаку Зодиака12:47
- 7 фраз, на которые лучше не отвечать12:30
- Астрологи создали гороскоп любви на декабрь10:00
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- Путин вернет украинских моряков без условий: озвучены детали
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- ”Війна триватиме!”: Путін зробив гучну заяву щодо України
- Пушилин нанес болезненный удар по жителям ОРДО: в Донецке рассказали о подлости, которую готовит главарь "ДНР"
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- "Крыму осталось 2 - 3 года, это единственное спасение", - пропагандист РФ о захвате Бердянска и Мариуполя
- У РФ трое "200-х" и 5 искалеченных ранениями: ВСУ отомстили оккупантам Донбасса за циничные нападения в темноте
- Донецк сотрясают мощные взрывы и стрельба: "Нехилая войнушка, такое в 2014 году было", - соцсети