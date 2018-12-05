Военное положение: в Донецкой области стало на один блокпост больше

05.12.2018 16:30

В Донецкой области в связи с военным положением установили мобильный блокпост Национальной гвардии и полиции. Об этом сообщил офицер группы информации и коммуникации Восточного территориального управления Олег Антибура, передает УНН.

По словам офицера, нацгвардейцы несут службу вместе с полицией на границе Донецкой области в Розовском районе. Военнослужащие осуществляют проверку автомобилей, содержание багажников, проверку документов пассажиров и водителей.

Кроме того, еще два блокпоста появились в Сумской области.

Источник: https://mrpl.city