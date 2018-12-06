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Боевики обострили ситуацию у Попасной, ВСУ – дали ответку: противник понес потери
Вчера, 5 декабря, ситуация на Донбассе носила признаки к обострению на Попаснянском направлении, однако остается полностью контролируемой Объединенными силами. Оккупанты 15 раз били по позициям наших войск, в том числе шесть раз – из запрещенного "Минском" оружия.
Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook, передает segodnya.ua.
Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи населенного пункта Опытное, враг обстрелял опорные пункты Объединенных сил из минометов калибра 120 мм, и пять раз в сутки открывал огонь у хутора Вольного из минометов калибра 82 мм. В этом районе захватчики также применили зенитную установку ЗУ-23-2 и дважды – противотанковые управляемые ракеты.
За прошлые сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций еще на подступах к населенным пунктам Пески, Тарамчук, Новомихайловка, Красногоровка, Чермалык и Гнутово. Огонь из тяжелого вооружения в этих случаях не велся.
В ходе боевых действий, ранен один военнослужащий из состава Объединенных сил. По данным разведки, 5 декабря три оккупанта уничтожены и еще два – ранены.
С начала этого периода противник огневой активности не проявлял.
Теги: Донбасс, разведка, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
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