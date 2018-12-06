Донецкая область за сутки пережила около 450 взрывов

06.12.2018 08:48

В Донецкой области СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня с ростом взрывов, сообщает avdeevka.city со ссылкой на последний отчет наблюдателей (опубликован вечером 5 декабря).

В период с вечера 3 декабря по вечер 4 декабря СММ констатировала на Донетчине увеличение количества нарушений режима прекращения огня, зафиксировав около 450 взрывов, по сравнению с предыдущим отчетным периодом, когда было зафиксировано приблизительно 210 взрывов.

Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксировано к юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), в юго-восточном и юго-западном направлениях от н. п. Каменка (подконтрольный правительству, 20 км к северу от Донецка), а также к юго-западу и северо-западу от н. п. Ясиноватая (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка).

В районе Донецкой фильтровальной станции зафиксировано более 40 взрывов, пролет около 20 снарядов, а также 2 вспышки дульного пламени.