Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации

06.12.2018 16:58

Один из первых главарей "ДНР" Игорь Гиркин обратился к российскому президенту Владимиру Путину с требованием немедленно объявить Украине войну и "освободить" "Новороссию".

Об этом он пишет на своей странице в социальной сети, передает dialog.ua.

Гиркин утверждает, что Россия неизбежно столкнется с большой войной и должна готовиться к ней уже сейчас в срочном порядке. Первой жертвой российского режима должна стать Украина. "Надо, пока еще не поздно, принять тяжелейшее решение и начать сражаться с врагами всерьез", - заявляет он.

Российский наемник требует немедленно начать мобилизацию промышленности и частичную мобилизацию российской армии, разорвав дипломатические отношения с Украиной. "Начать ускоренную подготовку к войне за освобождение Новороссии и Украины, разорвав дипломатические отношения с Киевом и объявив о непризнании легитимности режима Порошенко", - призывает Гиркин.

Более того, Стрелков потребовал от Путина в срочном порядке вывести российские войска из Сирии, подразумевая их переброску на Донбасс.