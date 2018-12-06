- В Горловке пропагандисты «ОДДР» заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»21:35
- Дмитрий Тымчук: в ОРДО ведут борьбу с украинским радио- и телевещанием18:27
- Боевики «ДНР» получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:20
- Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»15:48
- Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»15:30
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности15:00
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку12:13
Губарев громко вернулся в Донецк: "А Тимофеев с Казаковым пусть сидят там, где сидят: в "ДНР" им теперь не рады"
Губарев заявил, что ранее не приезжал в "ДНР", так как у него здесь не было дел.
Теперь одиозный террорист уверяет, что у него в оккупированном Донецке дел предостаточно, в ОРДО, откуда он выехал после неудачной попытки участия в "выборах", Губарев находится с конца минувшего ноября, передает "Диалог.UA".
"Мне здесь было нечего делать, я не был участником предвыборного процесса. Я использовал это время для восстановления сил и написания некой доли текстов для книги", - заявил вернувшийся Губарев.
Он коснулся темы беглых друзей уничтоженного Захарченко. По его словам, террорист Прилепин, а также "министр" Тимофеев с не менее известным другом Захарченко Казаковым на данный момент находятся на территории России.
"Штаб-квартира этих людей находится в поселке Лапино Московской области, пусть она там и остается", – сказал Губарев, намекнув, что после смены "власти" в ОРДО в "ДНР" им путь заказан.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, выборы, ДНР, Захарченко, Губарев
- План Захарченко по будущему Донбасса возмутил жителей Донецка: главарь "ДНР" позвал на помощь россиян
- Поглощение Донбасса: Реакция России на смерть Захарченко не только в «выборах»
- Смертельный подрыв Захарченко в "Сепаре": стали известны новые детали громкого убийства в Донецке. ВИДЕО
- Кремлевский след убийства Захарченко: в день взрыва в Донецке заметили цепь странных событий
- «Ленин» и главарь «ДНР» Захарченко
- "Нельзя так ломать людей, опасно", - пропагандистка РФ Ахмедова о "выборах" в Донецке и Луганске
- В Горловке пропагандисты «ОДДР» заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»21:35
- Дмитрий Тымчук: в ОРДО ведут борьбу с украинским радио- и телевещанием18:27
- Боевики «ДНР» получили «распоряжения командиров» не пропускать наблюдателей СММ ОБСЕ17:20
- В ОРЛО по непонятной причине массово умирают люди16:18
- Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»15:48
- Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»15:30
- В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности15:00
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России14:17
- В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»13:29
- В одном из районов Донецка боевики «ДНР» устроили тотальную проверку домов13:00
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- В Горловке пропагандисты «ОДДР» заставляют людей собирать «посылки» для боевиков «ДНР»21:35
- Украинские консулы посетили семерых пленных моряков в Москве20:55
- К границе стягивают десантно-штурмовые подразделения20:40
- Военное положение в Украине может закончиться досрочно?20:20
- Говорили об этом давно, но сделали только сейчас: воины УПА будут иметь те же привилегии и льготы, что и ветераны АТО20:07
- Савченко нельзя лишить звания "Герой Украины"19:51
- Монахини украли школьные деньги и спустили их в казино19:39
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Медики рассказали, как защитить легкие зимой18:49
- Кредитная история: как проверить, нет ли за вами долга17:48
- Ранняя седина может сигнализировать о проблемах со здоровьем17:00
- Какие страдания выпадают каждой женщине по Знаку Зодиака10:00
- Приметы и суеверия: почему нельзя брать фамилию мужа09:33
- Приметы на 7 декабря: что категорически нельзя делать08:46
- Ученые вычислили опасную для здоровья дозу сна07:05
- В "ДНР" "накроется" мобильная связь "Феникс": террористы выступили с официальным заявлением
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Большой бабах, братская могила и разгромленная позиция", - у оккупанта "черная полоса" из-за военного положения
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Славянск больше "не светит" оккупанту: на защиту Донбасса встанет Китай - подробности
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- ВСУ несут тяжелые потери: армия РФ гремит ударами ракетных комплексов
- Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку
- Гиркин требует от Путина срочно начать войну с Украиной за Донбасс: наемник "ДНР" назвал причину мобилизации