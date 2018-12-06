Ситуация в пунктах пропуска утром 6 декабря

06.12.2018 09:06

Сегодня утром, 6 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 5 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 32,9 тыс. человек и 4 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7390 человек и 815 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7245 человек и 1325 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6120 человек и 1155 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 2985 человек и 705 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9160 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 220 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 0/55;

КПВВ «Марьинка» – 0/60;

КПВВ «Новотроицкое» – 25/40;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей:

КПВВ «Майорск»:

Денис: «5:59. Горловка между поворотам»

Денис: «8:12. Горловка. Основная от первого поворота + 40-45 машин, льготы не видно. Туман»

КПВВ «Марьинка»:

Руслан: «4:50. "Каргилл",в сторону Курахово, Стою в льготке 45 машин, основная на спуске с моста. Очень сильный туман, особенно на подъезде к посту, будьте очень аккуратны»

КПВВ «Новотроицкое»:

«V»: «7:29. Еленовка в Мариуполь авто 100+, льгота 40, пока не пускают»

«V»: «8:49. Еленовка в сторону Мариуполя. Автоочередь 80»

КПВВ «Станица Луганская»:

Алексей: «8:50. Машин в Страницу от блокпоста ЛНР до поста ГАИ»

О ситуации на КПВВ «Гнутово» пользователи соцсетей не сообщают.