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Архив - Донецкая область

Служба автодорог ограничит движение в направлении Краматорска

06.12.2018 13:39
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Служба автодорог ограничит движение в направлении Краматорска

В Добропольском районе всем видам транспорта запрещено ездить по автодороге через село Анновка. Это ограничение действует с сегодняшнего дня, 6-го декабря. Причина — работы по устройству подъездных путей к мосту.

Об этом сообщает Служба автодорог Донецкой области, передает donpress.com.

Проезд будет осуществляться в объезд моста через несудоходную реку Бык.

На период выполнения работ объезд может осуществляться с использованием сети местных дорог по маршруту Доброполье — Новодонецкое — Новоявленка — Новотроицкое.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Краматорск, запрет, транспорт, дороги
 
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