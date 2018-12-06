Служба автодорог ограничит движение в направлении Краматорска

06.12.2018 13:39

В Добропольском районе всем видам транспорта запрещено ездить по автодороге через село Анновка. Это ограничение действует с сегодняшнего дня, 6-го декабря. Причина — работы по устройству подъездных путей к мосту.

Об этом сообщает Служба автодорог Донецкой области, передает donpress.com.

Проезд будет осуществляться в объезд моста через несудоходную реку Бык.

На период выполнения работ объезд может осуществляться с использованием сети местных дорог по маршруту Доброполье — Новодонецкое — Новоявленка — Новотроицкое.