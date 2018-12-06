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"Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
В Сети появилась информация о ликвидации неизвестными позиции гибридной армии РФ в районе оккупированной Горловки.
О серьезных потерях оккупанта рассказал в Facebook пользователь Александр Соколов, передает "Диалог.UA".
Инцидент случился рано утром в среду, 5 декабря , у поселка Куйбышева на Светлодарской дуге, что рядом с оккупированной Горловкой. Оккупанты, обеспокоены радиомолчанием наемников на одной из позиций, наведались к ним и пришли в ужас.
"Эскадроном гусар летучих, т.е. казаков, обнаружены три совсем неживых российских б***на с ножевыми ранениями в области шеи", - сообщил Соколов, уточнив, что с позиции исчезло оружие, а 120-мм миномет был качественно выведен из строя, ремонту он уже не подлежит.
"В ходе инцидента были беспрекословно соблюдены условия Минских соглашений. Ответственность за случившееся на себя взяли марсиане", - постебался блогер.
Теги: Донбасс, ликвидация, ДНР, миномет, потери, Светлодарская дуга, РФ, Минские соглашения
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- Боевики обострили ситуацию у Попасной, ВСУ – дали ответку: противник понес потери08:36
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