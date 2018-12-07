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Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
Убийц к бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко привел известный российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал за "республику" на стороне террористов, но в начале июля сбежал назад в РФ.
О новости сообщают СМИ с ссылкой на пост Людмилы Гришиной в социальной сети, передает znaj.ua.
"Что же ты, фраер, сдал назад? Вояка грозный! Где ты был в 2014-2015 годах, когда там (на Донбассе, — ред.) действительно воевали? Приехал в 2017, попиарился, фото, селфи наделал и смылся. И с его подачи (Прилепина, — ред.) вокруг Александра Захарченко появились те особи, которые его в результате и убили. А теперь пришли к власти", — отмечает Людмила.
Ее мнение разделяет террорист "ДНР" "Степаныч". Как утверждает боевик, Прилепин на Донбассе на самом деле не воевал, а лишь фотографировался "в безопасном месте".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, убийство, ДНР, боевики, Захарченко
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