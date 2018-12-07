Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России

07.12.2018 14:17

Убийц к бывшему главарю "ДНР" Александру Захарченко привел известный российский писатель Захар Прилепин, который ранее воевал за "республику" на стороне террористов, но в начале июля сбежал назад в РФ.

О новости сообщают СМИ с ссылкой на пост Людмилы Гришиной в социальной сети, передает znaj.ua.

‏"Что же ты, фраер, сдал назад? Вояка грозный! Где ты был в 2014-2015 годах, когда там (на Донбассе, — ред.) действительно воевали? Приехал в 2017, попиарился, фото, селфи наделал и смылся. И с его подачи (Прилепина, — ред.) вокруг Александра Захарченко появились те особи, которые его в результате и убили. А теперь пришли к власти", — отмечает Людмила.

Ее мнение разделяет террорист "ДНР" "Степаныч". Как утверждает боевик, Прилепин на Донбассе на самом деле не воевал, а лишь фотографировался "в безопасном месте".

Источник: https://from-ua.com