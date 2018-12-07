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Архив - Донецкая область

Дмитрий Тымчук: в ОРДО ведут борьбу с украинским радио- и телевещанием

07.12.2018 18:27
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Дмитрий Тымчук: в ОРДО ведут борьбу с украинским радио- и телевещанием

Представители «власти» «ДНР» планируют полностью прекратить вещание украинского радио и телевидения на временно неподконтрольной территории Донетчины. Об этом рассказал координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По его информации, руководство так называемого «государственного» предприятия «Радиотелевизионный передающий центр», которое находится в подчинении «Министерства связи ДНР», распорядилось демонтировать на телевышке в Донецке передатчик АТРС 50/5. Это передающее устройство до начала боевых действий обеспечивало вещание телеканала «УТ-1».

Вместо него собираются установить 9 передатчиков, которые будут глушить украинский сигнал и распространять собственный.

 

Источник: https://donpress.com 



Теги: Донбасс, телевидение, радио, ДНР, Тымчук, ОРДО
 
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