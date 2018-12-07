Идеологи "Новороссии" сели в лужу: названы украинские регионы, "бьющие рекорды" по числу контрактников ВСУ

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Российские пропагандисты уже пять лет пытаются внушить собственным гражданам и всему мировому сообществу, что в Украине идет "гражданская война".
По их мнению, с Западной Украиной и Киевом сражаются жители "юго-востока". На самом деле, все происходит с точностью до наоборот. Министр обороны Украины Степан Полторак рассказал о том, в каких областях страны живет наибольшее число желающих подписать контракт с Вооруженными силами Украины, сообщает "Диалог.UA".
По словам министра, желающих служить в армии и защищать суверенитет Украины в зоне АТО-ООС на Донбассе очень много именно в юго-восточных областях. "Я хотел бы отметить и дать ответ на надежду России, что в восточных регионах, в южных регионах будет очень сложно с набором людей в армию.
Так вот, сегодня больше всего людей, которые идут по два-три "комплекта", – Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Одесская области. Это там, где людей, желающих проходить службу, гораздо больше, чем мы планировали призвать", - сообщил Степан Поллторак в эфире телеканала "Прямой".
Напомним, в Украине проголосовали за создание новой военной базы "международного образца" – рядом с украинцами там будут служить граждане Польши и Литвы.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, армия, ДНР, ЛНР, Новороссия, контракты
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