Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»

07.12.2018 15:30

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала нарушение со стороны представителей неподконтрольных территорий – была размещена военная техника с нарушением линии отвода тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, беспилотник СММ обнаружил один ЗРК «Оса», предназначенный для прикрытия сил и средств танковой дивизии во всех видах боевых действий, неподалеку от Мариуполя,

«Мини-БПЛА СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс (9K33) у Заиченко, северо-восточнее Мариуполя», - говорится в сообщении.

Размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, отмечают в штабе.

Источник: https://mrpl.city