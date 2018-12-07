Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»

07.12.2018 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала нарушение со стороны представителей неподконтрольных территорий – была размещена военная техника с нарушением линии отвода тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС.

Так, беспилотник СММ обнаружил один ЗРК «Оса», предназначенный для прикрытия сил и средств танковой дивизии во всех видах боевых действий, неподалеку от Мариуполя,

«Мини-БПЛА СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс (9K33) у Заиченко, северо-восточнее Мариуполя», - говорится в сообщении.

Размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, отмечают в штабе.

 

Источник: https://mrpl.city 



Теги: Донбасс, война, Мариуполь, ракетный комплекс, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх