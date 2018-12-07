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Под Мариуполем обнаружен зенитный ракетный комплекс «Оса»
07.12.2018 15:30
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала нарушение со стороны представителей неподконтрольных территорий – была размещена военная техника с нарушением линии отвода тяжелого вооружения, сообщает пресс-центр ООС.
Так, беспилотник СММ обнаружил один ЗРК «Оса», предназначенный для прикрытия сил и средств танковой дивизии во всех видах боевых действий, неподалеку от Мариуполя,
«Мини-БПЛА СММ обнаружил один зенитный ракетный комплекс (9K33) у Заиченко, северо-восточнее Мариуполя», - говорится в сообщении.
Размещение тяжелого вооружения и военной техники запрещено согласно пункту 5 Меморандума от 19 сентября 2014 года, отмечают в штабе.
Источник: https://mrpl.city
Теги: Донбасс, война, Мариуполь, ракетный комплекс, ООС
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