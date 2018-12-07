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Пограничники: НВФ подвергли опасности жизни граждан, пересекающих блокпосты в коридоре «Горловка-Бахмут»
Представители НВФ, работающие на блокпостах вдоль линии разграничения, подвергли риску жизнь гражданского населения. Об этом сообщает Госпогранслужба Украины.
По ее данным, вчера, 6 декабря, на блокпостах членов НВФ действовал так называемый «рваный» режим пропуска.
«Они пропустили через свой блокпост одновременно большое количество автомобилей за короткое время. Такая ситуация фиксируется уже вторые сутки на дорожном коридоре „Горловка-Бахмут“», — сообщают пограничники.
В итоге представителям украинской стороны пришлось продлить работу КПВВ «Майорское» сверх установленного графика для обеспечения безопасности для гражданских лиц. Соответствующее решение было принято командующим Объединенных сил.
«44 гражданина Украины, среди которых двое детей, были пропущены на контролируемую территорию Украины в установленном порядке», — отчитались в Госпогранслужбе.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, опасность, пограничники, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, НВФ
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