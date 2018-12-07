Ситуация на блокпостах: на Марьинском направлении движения нет! Лучше ехать через Еленовку

07.12.2018 12:13

На блокпостах на Марьинском направлении у линии разграничения собралось множество автомобилей, которые не могут пройти контроль и выехать на подконтрольные украинскому правительству территории. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По их словам, информация о том, что на КПВВ «Марьинка» якобы находится всего 70 автомобилей на выезд, уже не соответствует действительности — число машин стремительно увеличивается, однако движения нет.

«Стоим с шести утра, продвинулись вообще не чего (в Украину). С левой стороны едут, а общая почти на месте», — возмущены пользователи. «Каргил, в укр., машины на спуске с моста, льгота — половина от основной», — также говорится в сообщениях

Есть трудности и с движением пешеходов, их пропускают крайне медленно.

«Каргил, пешики, около 50 человек. Пропускают раз в 40−50 минут», — отмечают очевидцы.

Учитывая эту ситуацию, проезжающие рекомендуют тем, кто только намерен выехать, сразу прокладывать маршрут через Еленовку. Там очереди невелики.

«На Еленовке из Донецка 50 авто и 10 льготы, на Донецк 20 машин и стоят фуры Красного Креста. Пеших практически пусто», — сообщают комментаторы.

Также очень мало машин (буквально до 20 в любую сторону) ждут проезда на Гнутово.

Источник: https://donpress.com