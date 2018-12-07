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Только один способ: блогер рассказал, как можно положить конец войне на Донбассе
Только военные действия помогут завершить конфликт на Донбассе, при этом сохранив украинские территории. Как передает replyua.net, об этом известный украинский волонтер и блогер Юрий Касьянов заявил в интервью одному из интернет-изданий.
«Закончить войну и освободить территории можно, только воюя. Никаких других способов не существует и никогда не существовало в мировой истории. Кроме одного - можно еще сдаться, капитулировать, принять условия противника. Выбор остается за нами», - сказал он. По мнению Касьянова, идея главы Кремля Владимира Путина о создании «Новороссии» является только частью общей стратегии Москвы. Также он добавил, что в этой стратегии Украина является «основным краеугольным камнем».
«В связи с этим враг хочет, чтобы вся Украина стала «Новороссией», чтобы здесь официально был утвержден поганый «русский мир». И пока враг не добьется этой цели, или пока мы не дадим ему по зубам так, что он от этих целей откажется, реальная угроза будет сохраняться», - убежден блогер.
Теги: Украина, Донбасс, война, ДНР, ЛНР
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