Участников НВФ ОРЛО заставляют получать «паспорта ЛНР»

07.12.2018 15:48

Членов подразделений НВФ ОРЛО российское командование обязало избавиться от SIM-карт украинского оператора «Vodafone Украины» и сменить украинские паспорта на «паспорта ЛНР». Об этом сообщает координатор группы «Информационное сопротивление» Дмитрий Тымчук.

На своей странице в соцсети он пишет:

«Российское командование запретило «военнослужащим» «2 АК ЛНР» использовать SIM-карты национального оператора сотовой связи Украины «Vodafone Украины» с кодами оператора 050, 066, 089, 095, 099. Также, всем боевикам «ЛНР» из местных жителей предписано сдать украинские паспорта и получить т.н. «паспорта ЛНР». С этой целью боевики предупреждены, что с начала 2019 г не будет выплачиваться заработная плата тем «военнослужащим» из числа местных жителей, у которых нет «паспорта ЛНР».

Источник: https://donpress.com