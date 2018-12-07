В Горловке замечены «патрули», пьяные боевики «ДНР» и автомобили «ВАИ ДНР»

07.12.2018 13:29

Жители временно оккупированной Горловки наблюдают в городе вооруженных «патрулей ДНР» и пьяных боевиков. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Жители временно оккупированной Горловки с горечью описывают происходящее в городе. Почти неотъемлемой деталью города становятся вооруженные «патрули» боевиков «ДНР», боевики, которые часто находятся в состоянии алкогольного опьянения и другие «прелести». Например, сегодня на площади Победы несколько часов стоял автомобиль «ВАИ ДНР». С чем это было связано – неизвестно.

Вот что рассказывают горловчане в соцсетях:

«Горлівка за час прогулянки по місту зустріли 2 патруля та 2 орка на підпитку. Техніки чи щось такого нема, але… у напрямок до Донецьку поїхало дві фури з беларусі, нажаль не здогнали… мабудь з молокозаводу»,

«С какого перепугу на площади ВАИ стоит? Кто то преехал или шмон?».

Стилистика и орфография авторов полностью сохранены.

Источник: https://news.dn.ua