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В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности

07.12.2018 15:00
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В России призвали боевиков "Л/ДНР" объединиться, чтобы захватить Харьков и Мариуполь: подробности

Площадкой для таких преступных и имперских заявлений стала, что не удивительно, пропагандистская передача "Вечер с Владимиром Соловьевым", которая транслируется на кремлевском канале "Россия 1".

Скандально известный Семен Багдасаров, являющийся директором Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, выступил с призывом к террористическим группировкам "ДНР" и "ЛНР", дабы те объединились для варварского захвата городов Украины, таких как Харьков и Мариуполь, сообщает "Диалог.UA".

Багдасаров в циничном духе своих хозяев из Кремля заявил, что пророссийские сепаратисты на Донбассе якобы не должны иметь ни малейших опасений за свои кровожадные действия и осуществить это совершенно открыто.

Ранее постпред Украины в ООН Владимир Ельченко сообщил, что, согласно данным украинской разведки, страна-агрессор нападет на Бердянск и Мариуполь. Сегодня украинский президент Петр Порошенко рассказал о том, что Владимир Путин хочет вернуться в эпоху, когда новые территории получали при помощи силы.



Теги: Россия, Донбасс, Харьков, Мариуполь, ДНР, ЛНР
 
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