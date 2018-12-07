В зоне ООС опять горячо: 6 обстрелов за сутки

07.12.2018 10:33

В зоне ООС за минувшие сутки члены НВФ 6 раз открывали огонь, в ходе боевых действий получил ранение один украинский военный. Об этом сообщает на пресс-центр ООС.

Противник бил по позициям украинских войск в районе Новотошковского, Марьинки, Чермалыка, Водяного и Лебединского. Наибольшую огневую активность противник проявил на Приазовье.

С начала текущих суток противник обстрелял из крупнокалиберных пулеметов позиции в районе Тарамчука, однако, потерь среди бойцов Объединенных сил нет.

По данным украинской разведки, вчера одного члена НВФ убили, еще двоих ранили.

Источник: https://donpress.com