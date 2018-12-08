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Боевики "ДНР" готовят опасную диверсию: ОБСЕ бьет тревогу из-за перекрытия и минирования дорог на Донбассе
Незаконные вооруженные бандфоормирования "ДНР" готовятся к диверсии, преграждая пути проезда и минируя временно оккупированную территорию.
На территории временно оккупированной Донецкой области подконтрольные России боевики "ДНР" устраивают диверсии, передает "Диалог.UA".
Об этом сообщается в специальном отчете мониторинговой группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
"Наблюдатели видели два укрытых ветками ствола деревьев неподалеку н.п. Новая Марьевка (неподконтрольный правительству Киева, 64 км к югу от Донецка). Каждый ствол занимал примерно 3 м ширины указанной дороги и препятствовал движению транспорта с противоположного направления", - отмечается в документе СММ ОБСЕ.
Кроме того, на одном из стволов наблюдатели заметили рукописный знак с надписью "Стоп! Мины" на русском языке.
Иными словами, у СММ ОБСЕ появились предположения о том, что оккупанты РФ намеренно заваливают дороги и минируют захваченную территорию, готовясь к некой диверсии.
Теги: Донбасс, диверсия, ОБСЕ, ДНР, боевики, минирование, РФ
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