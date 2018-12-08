Боевики «ДНР» взялись за пустые вагоны на станции «Донецк северный»

08.12.2018 10:08

Боевики «ДНР» и российские оккупанты пилят «на металл» оборудование предприятий на временно оккупированных территорий. Однако, теперь дело дошло до пустых вагонов, оставшихся на железнодорожных станциях.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Жители временно оккупированных территорий неоднократно сообщали о мародерстве боевиков «ДНР» и российских оккупантов. Во временно оккупированных населенных пунктах они пилят «на металл» оборудование предприятий. Теперь оккупанты добрались до пустых железнодорожных вагонов на станции «Донецк северный», которые, вероятнее всего, также отправят «на металл».

Вот что сообщают дончане в соцсетях:

«По слухам, на жд начали шевелить вагоны, стоявшие мертво с 15 года. То ли подвижной состав под погрузку понадобился, то ли хозяева у вагонов нашлись, хз...»,

«В ноябре несколько раз видел как ремонтный вагон мотался по направлению жд вокзал — донецк северный. Такого движняка не было с осени 14-го»,

«Ремонтный вагон это что имеется в виду? Дрезина?»,

«Тепловоз и один вагон технический, не шибко разбираюсь в этом»,

«Вагон по виду был больше похож на грузовой или пассажирский?»,

«Скорее на грузовой, с краном для погрузки»,

«Конечно, можно из этого факта вытянуть целую теорию о восстановлении линии Донецк-Ясиноватая, для которого потребуется сдвинуть фронт западнее Авдеевки итд, но как по мне, ждшники скорее что то уцелевшее пытались снять»,

«Под порезку, кол пары и телеги на россию, задарма...»

«И такое вполне может быть».

«Видела хопперы «НКМЗ» после «Потсдамской конференции» 30.11 понадобится все»,

«В лом мож попилить решили»,

«А может просто сами вагоны на металлолом повезут здавать. в тех краях сдать что-то на металлолом это прям национальная идея»,

«Зима. Трупы хранить негде».