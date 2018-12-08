Боевики затопили все шахты в Горловке

08.12.2018 09:32

По данным военных экспертов, в результате проседания почвы происходит постепенное разрушение жилых домов в городе.

За время российской оккупации части Донбасса в Горловке Донецкой области затоплены все девять шахт (им. Гаевого, им. Калинина, им. Румянцева, - ред.), которые функционировали до начала агрессии РФ.

Об этом говорится в сводке группы Информационное сопротивление, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на liga.net.

В результате проседания почвы происходит постепенное разрушение жилых домов.

"Представители оккупационных «властей» констатируют факт отсутствия средств для стабилизации ситуации, а обещания о строительстве водоотливных комплексов не выполняются по причине отсутствия обещанной помощи из России", - отмечается в сообщении.

5 июля 2018 года сообщалось, что в Горловке из-за затопления шахт местные жители травятся метаном.