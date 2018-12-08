"ДНРовцы" засветились на "Майдане" во Франции: оба есть в базе "Миротворца"

08.12.2018 16:59

В массовых беспорядках в Париже замечены два пособника террористических "Л/ДНР" Фабрис Сорлин и Ксавье Моро. Оба француза - давние члены "черного списка" украинского "Миротворца".

Об участии Сорлин и Ксавье в акциях протеста в Париже рассказал российский пропагандист Семен Пегов на своем telegram-канале WarGonzo, передает "Диалог.UA".

Несмотря на то, что власти Франции заморозили рост цен на топливо, масштабные акции протеста продолжаются по всей стране. Протест с каждым днем радикализируется - все чаще происходят столкновения с полицией.

Среди протестующих "засветились" и хорошо знакомые Украине Сорлин и Моро. Первый является лидером пророссийской ультраправой организации "Судный день" (Dies Irae), тесно сотрудничающий с Москвой. Он также возглавляет вместе с чиновниками из РФ некий аналитический центр Katehon.