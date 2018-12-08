Донбасс: экстремальное пересечение линии соприкосновения – травмы и ночные проблемы

08.12.2018 08:10

В отчете, охватывающем период с вечера 5 декабря по вечер 6 декабря, представители СММ ОБСЕ сообщили о сложностях, с которыми сталкивается гражданское население на блокпостах и КППВ вдоль донбасской линии соприкосновения.

Так, 6 декабря в 10:40 на блокпосте боевиков к югу от моста в Станице Луганской члены патруля Миссии видели очередь из примерно 500 человек, направлявшихся в подконтрольные правительству районы, и около 40 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении. На находящейся рядом автобусной остановке наблюдатели видели еще 120 человек в очереди. Спустя примерно три часа команда СММ видела, что в очереди на переход в подконтрольные правительству районы ожидало около 600 человек, и примерно 400 человек стояли в очереди в противоположном направлении.

В 12:05 на контрольном пункте въезда-выезда, расположенном к северу от моста в Станице Луганской, наблюдатели видели около 200 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, а также примерно 500 человек, ожидавших в очереди в противоположном направлении. Приблизительно через час команда СММ видела 250 человек в очереди на выход из подконтрольных правительству районов, и 350 человек, стоявших в очереди в противоположном направлении.

Члены патруля Миссии также видели около 100 человек (мужчины и женщины, в основном пожилого возраста) в очереди перед банкоматом на прилегающей парковке. Представитель международной организации рассказал, что они оказали медицинскую помощь 4 лицам, получившим травмы в результате падения на скользкой поверхности моста. По наблюдениям команды СММ, поверхность деревянных конструкций над разрушенной секцией моста была по-прежнему мокрой и скользкой.

Вечером 6 декабря наблюдатели уточняли сообщения о том, что на участке между блокпостом вооруженных формирований и контрольным пунктом въезда-выезда (КПВВ) Вооруженных сил Украины в н. п. Майорск (подконтрольный правительству, 45 км к северо-востоку от Донецка) после окончания их работы осталось 17 автомобилей, в которых находились 44 человека, в том числе двое детей.

После содействия со стороны СММ, ориентировочно в 22:00 офицер Вооруженных сил Украины при Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщил наблюдателям, что все люди были допущены на территорию КПВВ и в 00:35 они смогли продолжить движение в подконтрольные правительству районы.

Источник: avdeevka.city