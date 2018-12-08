Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Дончанам угрожают запретом на выезд из «ДНР» за долги

08.12.2018 12:51
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Дончанам угрожают запретом на выезд из «ДНР» за долги

Жителей временно неподконтрольного украинскому правительству Донецка предупредили о том, что если они не будут вовремя оплачивать коммунальные услуги и выплачивать другие долги, им могут ограничить выезд из «ДНР».

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, приводя фото объявления с предупреждением, передает donpress.com.

Речь идет о должниках, которые уклоняются от выполнении своих обязанностей уже после решения «суда» «ДНР».

Если оплата за коммунальные услуги и вывоз ТБО не будет проведена вовремя, исполнительная служба будет обращаться в суд для вынесения решения о «временном ограничении в праве выезда должника за пределы „ДНР“».



Теги: Донецк, Донбасс, запрет, коммунальные услуги, ДНР, соцсети, долги
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх