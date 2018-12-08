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Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей

08.12.2018 07:41
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Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей

Сразу после "выборов" одиозный "министр связи" террористической "ДНР" Виктор Яценко выпустил марки со своей физиономией.

От "реформы" ставленника Кремля в шоке даже сепаратисты, передает "Диалог.UA".

О нововведении на оккупированном Донбассе рассказал бывший главарь разведки террористической "ДНР" Евгений Тинянский. Он обнаружил, что "министр" Яценко сразу после "выборов" в нищей "республике" напечатал марки со своим портретом.

"Что вы знаете о самолюбовании? Скромненько так, правда? Какой абсурд! И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей", - возмутился "прозревший" поклонник "русского мира" Тинянский.



Теги: Донецк, Донбасс, министр, разведка, связь, портрет, ДНР
 
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