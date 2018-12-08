Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником»

08.12.2018 14:58

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке собрали митинг для празднования «дня георгиевской ленты». Как отмечают в социальных сетях местные жители, на пл. Ленина традиционно согнали студентов и бюджетников. Кроме того, перекрыли движение в центре города, что создало трудности горожанам, пишут Донецкие новости.

Алексей: «Совок в самом диком и безумном проявлении. Люди в ж*пе живут, а вокруг сплошные праздники. Театр абсурда какой-то»:

Влад: «Ля какое торжество отгрохали, правда смысла не вижу»;

Надежда: «Просто это шоу о процветании "великой и молодой" уже до икоты от смеха доводит, угробили все, а этим хоть кол на голове теши, как можно такими слабоумными быть»;

Сергей: «Опять бюджетники ж*пы морозили»;

Марина: «Заморозили студентов»;

Андрик: «Дебилизм»;

Елена: «У меня начальство адекватное... Нас ж*пы морозить для массовки не выгоняют»;

Сергей: «Еще один праздник придумали. Может, пора День граненого стакана праздновать?».