Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником»

08.12.2018 14:58
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Может, день граненого стакана будем отмечать: В Донецке возмущаются очередным «праздником»

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке собрали митинг для празднования «дня георгиевской ленты». Как отмечают в социальных сетях местные жители, на пл. Ленина традиционно согнали студентов и бюджетников. Кроме того, перекрыли движение в центре города, что создало трудности горожанам, пишут Донецкие новости.
Алексей: «Совок в самом диком и безумном проявлении. Люди в ж*пе живут, а вокруг сплошные праздники. Театр абсурда какой-то»:
Влад: «Ля какое торжество отгрохали, правда смысла не вижу»;
Надежда: «Просто это шоу о процветании "великой и молодой" уже до икоты от смеха доводит, угробили все, а этим хоть кол на голове теши, как можно такими слабоумными быть»;
Сергей: «Опять бюджетники ж*пы морозили»;
Марина: «Заморозили студентов»;
Андрик: «Дебилизм»;
Елена: «У меня начальство адекватное... Нас ж*пы морозить для массовки не выгоняют»;
Сергей: «Еще один праздник придумали. Может, пора День граненого стакана праздновать?».



Теги: Донецк, Донбасс, праздник, георгиевская лента
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх