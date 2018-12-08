"Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко

08.12.2018 15:40

Сепаратисты оккупированного Донбасса требуют наказать жену ликвидированного главаря "ДНР" Наталью Захарченко за 4 года грабежа Донбасса.

На жену Захарченко "наехал" бывший руководитель разведки террористической "ДНР" Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA".

Он обратил внимание на то, что после смерти Захарченко его жена, "смотавшись" раз на линию фронта, "исчезла с радаров". А вот ее "отжатый" бизнес работает и прекрасно себя чувствует. Речь о сети супермаркетов "Первый республиканский". При правлении Захарченко она не платила за него никакие налоги.

"Пусть вдова Захарченко возместит недоимку по аренде и налогам за 4 года в бюджет "ДНР"... Это миллионы. Она же не платила налоги и аренду, тем самым грабила напару с мужем русских людей, пока из мужа и героя лепили для российского зрителя. Разве это справедливо?" - пожаловался поклонник "русского мира". Он призвал судить жену Захарченко.