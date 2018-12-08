Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ

08.12.2018 21:27

На окупованих територіях Донбасу, в «Л / ДНР» почали задавати безліч питань, терпіння здає

«Останнім часом він мені навіть подобається. Так-так, мені подобається ВВПук в тій стадії глибокого офігевання і охрененнування, в якій він перебуває ось уже як пару місяців», – пише відомий блогер Олена Степова в своєму пості.

Степова зазначила, що нарешті з його поведінки стає очевидним те, що ситуація в російсько-українському «питанні» вийшла з-під російського контролю. Путін тепер став заручником ситуації, як колись були ми. На це звернули увагу навіть жителі ОРДЛО. Він став обумовлюватися, не зібраний, жалюгідний, виглядає морально пом’ятим, а, головне, його обіцянки пішли по колу, тобто він став повторюватися, так як йому нічого сказати, нічого пообіцяти, нічого дати.

За словами російського лідера, Москва не збирається вводити відповідні обмеження для громадян України, а навпаки, спростить міграційний режим для них.

«Ми підемо по шляху лібералізації перебування громадян України в Росії і спрощення отримання громадянства РФ, якщо хтось цього захоче», – сказав Путін.

У ОРДЛО після цього почали задаватися багатьма питаннями:

«На п’ятий рік війни, ну, хоча б щось, а хто ми,« ЛНР »і« ДНР »для Путіна, Україна або «республіки»? Чому громадянам України пільги і прискорені процедури, а нам, «громадянам республік» нічого? Чому в виступах Путіна не звучить «допомогу народам Донбасу», «допомога Новоросії», допомога громадянам «ЛНР» і «ДНР», чому «допомогу громадянам України», а ми хто, ми де, ми навіщо?»

Але не завжди ж терпіти, іноді рожеві окуляри тріскаються і залишається тільки дивитися відкритими очима і бачити незавидну реальність:

«У ОРДЛО кожне його ввпукання тиждень обговорюється. Ну, ось же сказав, поцілував нас в тімячко, сказав ось-ось, і ось в цьому його погляді стільки, що тільки дурень не зрозуміє, вже ж завтра побагатому. З кожним пустодзвоновим ввпуком жителі ОРДЛО хмурнішають. Якщо перші ввпуки викликали переможні феєрверки в свідомості «новоросів», то останні тільки дратують. Жителі ОРДЛО почали бачити різницю між сказаним і зробленим ВВПуком, це добре»- пише блогер.

Олена зауважує, що все більше приходить усвідомлення того, що:

«Донбас був потрібен РФ, як діра, що поглинає ресурси України, але не як новий федеральний округ; що не потрібні Путіну ні шахти Донбасу, в Гуково такий же антрацит, та ж глибина залягання пластів, всі шахти закриті, як нерентабельні; а тим більше не потрібні Путіну шахтарі Донбасу, у нього свого люмпена, ховай, що не перепоховати; якщо і потрібен Путіну Донбас, то з мінімумом населення, для розміщення ядерних боєголовок, армії і постійної загрози для Європи. Такий собі полігон для випробування наших нервів і військового ресурсу РФ».

Тобто, РФ може в одну мить скоротити все фінансування, щоб вижити з ОРДЛО мирне населення, а може просто вивантажити туди все хімічні і ядерні відходи, наповнити російським люмпеном, зброєю, може закрити свої кордони для ОРДЛинцев, може побудувати їх і пустити по мінним полях на українську армію.

«Знайомий з ОРДЛО телефонував, каже, що запал пройшов. Немає бравади навіть у ополченців. Є розчарування, жах від того, що відбувається, розуміння, що їх розвели і кинули російські «брати», усвідомлення своєї нікчемності. Поки немає провини. Свою вину ще відверто не визнають, але всередині за ненавистю до України (ми знову винні в тому, що їх обдурила РФ), все-таки живе усвідомлення, що все, у що перетворився Донбас, зроблено їх руками. Розмов «Росія нас обдурила» все більше»- розповідає Степова.

Питань до РФ все більше, але ненависть до українців все ще є і нікуди не піде, але ОРДЛО вже кричить і починає думати, а це вже хоч якісь зрушення:

«У ОРДЛО в жаху від останніх гуманітарних конвоїв з РФ. Це ще раз говорить про те. Що холодильник тут може перемогти телевізор. Тут міряють «дали – не дали», «більше-менше», торгуються, що дасть за Донбас кожна зі сторін, зважують, що дасть Донбасу кожна зі сторін»- зазначила експерт.

І хоча все більше людей незадоволені станом справ, ніхто не починає мітингів, вони просто продовжують терпіти:

«Але, це одна частина питання. Друга до тих російським, росіянам, великим борцям зі світовим злом і захисникам Новоросії: А де мітинги? Де акції протесту? Де масові звернення? Де петиції і масові спалення себе на Червоній Площі? Де ваша дієвий захист прав «нарота бамбаса?»

Источник politeka.