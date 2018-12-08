Российские гости привезли в Донецк нехорошие новости: Пушилин не может прийти в себя от полученного ультиматума

08.12.2018 08:21

Эмиссары из Кремля, приезжавшие недавно в оккупированный Донецк "знакомиться" с новым главарем "ДНР" Денисом Пушилиным, привезли ему очень плохие новости.

Как пишет блогер Фашик Донецкий, Пушилину и его ближайшему окружению россияне предложили сделать то, что находится явно далеко за пределами возможностей "элиты республики". Предложили поменьше воровать, развивать экономику и создавать рабочие места. Так как денег на содержание "республик" Донбасса их "кураторы" могут отныне выделять все меньше и меньше, передает "Диалог.UA".

Пушилина и других представителей оккупационной "власти" такая просьба изрядно удивила, так как она кардинально идет вразрез с тем, ради чего ни пришли в "правительство" "молодого государства".

"Вместе с Курченко Донецк посетили экс-председатель СБУ по фамилии Якименко, а также всякие вояки из РФ, которых на Донбассе нет, а весь мир их видит. Также должен был приехать сам Асланбек Дудаев. Не знаете кто это? Это ж бывший кум Захарченко по фамилии Сурков. Правда, Сурков не приехал, ибо некая дичь с русскоговорящими челюстями напала на украинские корабли в нейтральных водах, он остался в рф", - пишет блогер.

"Но и это не все гости Донецка. Также город посетил невидимый чувак из генштаба в чине генерал-лейтенанта армии рф + представитель правительства рф. Фамилии этих турыстов не скажу, хай у мыгыбы дыныры спрашивают, кто их приезд слил. Но это не самое интересное. Вряд ли вы где-то читали о том, что кроме Курченко приезжали и представители ДТЭК. А они были и тусили в Донецке+провели переговоры о поставках газа и электроэнергии на оккупированные. Представляете вереск ваты, когда ДТЭК выставит счета за все время, что у них орки отжали имущество и предприятия? Думаю, крики будут слышны как минимум до Мадагаскара", - добавляет дончанин.

Также оккупационным "властям " в ОРДО была поставлена задача любой ценой не допустить прорыва ВСУ на линии разграничения. И россияне дали понять, что цена эта, скорее всего, - гибель огромного количества "пушечного мяса". Правда, пообещали в случае начала серьезных боевых действий снабжать "армию" "ДНР" оружием, боеприпасами, техникой и "заблудившимися туристами".

Кроме того уже не секрет, что вместе с россиянами приезжали и гости поинтереснее. Как пишет блогер, - кроме беглого Курченко ("кошелек" семьи Януковичей), уполномоченные представители от трех украинских нардепов и еще высокопоставленные российские военные. Последние ну очень "вписываются" в тиражируемую российскими пропагандистами концепцию "гражданской войны в Украине".

"Оккупационным властям приказали создавать рабочие места, поднимать экономику и меньше воровать. От такой наглости пушилин, по слухам, выматерился на узбецком, а его друзья-барыги вообще не поняли о чем речь (они не для этого пришли в оккупационное правительство). Недоармия недостраны. Тут все просто: кремль поставил задание отразить любой ценой локальные наступательные операции всУ, вплоть до того, чтобы по старой дидовской традиции забросать наступающих горой трупов. Все проблемы с мотивацией кремль не волнуют, это оставили на выполнение местных пропагандистов. От задачи пушилин тоже был немного в шоке : как воевать он понятия не имеет, уважения в армии у него нет, как оратор он ноль. Все, что может и умеет (пушилин) - это плести интриги и покупать лояльность лидеров", - рассказал Фашик Донецкий.

А вот от Курченко и нардепов, приславших своих представителей, россияне хотят помощи в восстановлении "экономики" "республик". В обмен на возможность продвинуть своих ставленников на выборах, которые пройдут в ОРДЛО в рамках выполнения минских соглашений. Разумеется, нардепы – из пророссийского лагеря, марионетки Кремля.

Блогер отмечает, что Москва сейчас переориентируется на возобновление отношений с небедными украинцами, симпатизирующими России. Видимо, желая с их помощью создать подконтрольный для себя анклав на территории ОРДЛО. Но это – не более чем планы.

Реализации которых могут помешать те украинцы, которые не желают окончательного реванша продажных пророссийских сил в своей стране.