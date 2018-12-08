Ситуация в пунктах пропуска утром 8 декабря

08.12.2018 08:53

Сегодня, 8 декабря, у контрольных пунктов въезда-выезда, то на линии разграничения в Донецкой области, скопилось в очередях 320 авто.

В настоящее время все КПВВ работают в штатном режиме в соответствии с зимнего графика работы, сообщает avdeevka.city со ссылкой на Госпогранслужбу Украины.

У КПВВ, что на линии разграничения в районе проведения операции Объединенных сил, сегодня утром на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

«Майорское» - 35/50;

«Марьинка» - 0/50;

«Новотроицкое» - 50/70;

«Гнутово» - 30/35.

Напомним, что с 1 декабря КПВВ на линии соприкосновения на Донбассе перешли на новый график. В зимнее время осуществления контрольно-проверочных и пропускных мероприятий будет проводится с 08.00 до 17.00. Сейчас пропускные операции осуществляются по осеннему графику (с 7:00 до 18:30).

Напомним, что пересечение линии соприкосновения через контрольно-пропускные пункты на Донбассе с товарами, ручной кладью и сопроводительным багажом в пределах определенной стоимости с начала ноября возможно только раз в сутки.