В Донецке согнали бюджетников и студентов на «празднование» «дня георгиевской ленты»

08.12.2018 09:11

Во временно оккупированном Донецке бюджетников и студентов согнали на «празднование» «дня георгиевской ленты».

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Сегодня оккупационные «власти ДНР» провели «празднование» «дня георгиевской ленты». По традиции во временно оккупированном Донецке «праздновать» согнали бюджетников и студентов. Люди «брели» на «празднование», а черная полоса на «флаге ДНР» воспринимается как траурная лента.

Вот как дончане описывают происходящее в соцсетях:

«Черт дернул сегодня поехать в центр. Организованные толпы бюджетников, студентов и пр., бредущих к площади с палками в руках. Палки это скрученные флаги дыры, черная лента сразу бросается в глаза и создает впечатление траура»,

«Шо празднуем?».