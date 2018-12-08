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ВСУ понесли потери: на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

08.12.2018 07:49
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ВСУ понесли потери: на Донбассе погиб украинский военный, еще один ранен

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 7 декабря погиб один украинский военный, еще один получил ранения. За сутки оккупанты совершили 13 обстрелов украинских позиций.

Как сообщили в пресс-центре штаба ООС, боевики открывали огонь по укреплениям в районе населенных пунктов Крымское, Зайцево, Авдеевка, Водяное под Донецком, Пески, Опытное, Тарамчук, Чермалык, Богдановка, Гнутово и Водяное под Мариуполем, передает segodnya.ua.

В ходе обстрелов оккупанты использовали гранатометы разных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. На одном из направлений была зафиксирована активность вражеского снайпера, а подо Зайцево и Опытным бойцов ВСУ обстреливали из вооружения БМП.

По данным разведки, в результате ответных действий украинских бойцов двое оккупантов были уничтожены, еще двое получили ранения.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в "Л/ДНР" отменили отпуска боевикам и провели усиление позиций, а командование ВС РФ активизировало разведку вдоль всей российско-украинской границы путем развертывания дополнительных сил и средств.

В свою очередь, координатор группы "Информационное сопротивление", народный депутат Дмитрий Тымчук сообщал, что в связи с ведением военного положения в Украине противника усилили 700 боевиками и не менее 40 единицами техники. Боевые части и подразделения оккупационных войск экстренно доукомплектовываются и приводятся в боеготовность.



Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, потери, ВСУ, обстрелы, ООС
 
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