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Боевики «ДНР» взвинтили поборы за проезд через блокпост до заоблачных сумм
На блокпосту под временно оккупированной Горловкой боевики «ДНР» искусственно создают очереди и вымогают у людей заоблачные суммы.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированных территорий, которым приходится проезжать через блокпост боевиков «ДНР» под временно оккупированной Горловкой в соцсетях сообщают, что боевики умышленно создают невероятные очереди, в которых людям приходится стоять по несколько суток (!!!). Для тех, кто всё же хочет проехать, установлена плата 2000 рублей (около 900 грн).
Вот как описывают происходящее в соцсетях:
«А между те в Горловке проезд без очереди стОит уже 2000р. Ну а чО, продукты же подорожали и Новый год на носу»,
«Результат сегодняшней поездки приехал в 5.10 был 30 в итоге еле еле с большим скрипом под закрытие проехал. Люди в очереди говорили кто стоит сутки кто трое. Тупо едут за деньги и цена выросла 2000 р. Стоят гуси и предлагают помощь в проезде. Республика то народная все для народа. Слов нет одни эмоции. В Украине все четко»,
«С… ки когда на них управа будет. Беспредел творится как все по телевидению показывают, то того назначили министром, то того… лучше б порядок навели на блок постах и сделали б нормальную льготную очередь. А тот кто берет взятки за проезд пусть им и выльется это дороже. Инвалидов и маленьких детей за 2000 пропустить, ну это слава ДНР. нечего сказать. Одни эмоции».
Теги: Донбасс, плата, блокпост, ДНР, боевики, соцсети, очереди
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