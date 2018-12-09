Даже сепаратисты смеются над новым указом "министров" "ЛНР: "Скоро в космос полетят"

09.12.2018 22:31

Сепаратисты высмеяли новый авиационный указ "министров" террористической "ЛНР".

О "прогрессе" в "народной республике" рассказал в своем Тelegram-канале "КараулЪ" экс-разведчик "ДНР" Евгений Тинянский, передает "Диалог.UA".

Террористическая "ЛНР" семимильными шагами идет к прогрессу. Правда, только на бумаге. На днях "совет министров" данной "республики" принял весьма интересный документ "Положение о лицензировании деятельности по разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники". Тот факт, что никакой авиации в нищей "ЛНР" нет, коллаборантов не смутил.

Тинянский посмеялся над фейковым достижением "ЛНР". "Вот такая имитация деятельности. Скоро в космос полетят. Чем думают эти затейники? Все превращается тупо в фарс", - констатировал сепаратист.