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Архив - Донецкая область

Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП

09.12.2018 20:06
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Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП

Сегодня, 9 декабря, около 4 часов утра в Донецке на пр. Богдана Хмельницкого произошло ДТП. Автомобиль врезался в дерево, столб и дорожный знак. О пострадавших на данный момент не сообщается.
Также пользователи опубликовали фото развитого автомобиля.
Найк: «Это он дерево поймал?»;
Артем: «И столб, и светофор»
Дмитрий: «Столб цел вроде. светофор снес и знак стоп, тополь»;
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Владимир: «Дерьмовое место, таких в Донецке несколько, сколько помню, столько там аварии. Причем не абы какие, а именно жесткие. И машины пополам разрывало, и в ставке топились, и горели и на крыше по двести метров скользили по льду»;
Дмитрий: «Место нормальное. В этой ситуации водитель перед столкновением подпрыгнул на куче шебня. Метров за семьдесят до дерева»;
Артем: «Из за таких ДЦП страдают другие! Говорят, вояка был за рулем».
Источник Донецкие новости



Теги: Донецк, Донбасс, ДТП, автомобиль
 
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