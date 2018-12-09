МККК направил на Донбасс 200 тонн химвеществ для очистки воды

09.12.2018 14:58

Международный комитет Красного Креста отправил жителям неподконтрольных Украине районах Донецкой области 200 тонн химических препаратов для очистки воды.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает donpress.com.

«Через КПВВ „Новотроицкое“ на выезд на временно оккупированные территории Украины проследовали 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста, — говорится в сообщении. — Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области сульфат алюминия общим весом 200 тонн».