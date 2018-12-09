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Архив - Донецкая область

МККК направил на Донбасс 200 тонн химвеществ для очистки воды

09.12.2018 14:58
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МККК направил на Донбасс 200 тонн химвеществ для очистки воды

Международный комитет Красного Креста отправил жителям неподконтрольных Украине районах Донецкой области 200 тонн химических препаратов для очистки воды.

Об этом сообщает пресс-центр Госпогранслужбы, передает donpress.com.

«Через КПВВ „Новотроицкое“ на выезд на временно оккупированные территории Украины проследовали 10 грузовиков от Миссии Международного комитета Красного Креста, — говорится в сообщении. — Транспортные средства перевозили для жителей Донецкой области сульфат алюминия общим весом 200 тонн».



Теги: Донбасс, вода, Красный Крест, препарат, Вода Донбасса, КПВВ, ГПСУ
 
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