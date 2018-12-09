Главная / Новости / Донецкая область / Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ
Последние новости раздела
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ16:01
- МККК направил на Донбасс 200 тонн химвеществ для очистки воды14:58
- Симоньян: "Россия вымирает и нам нужны жители Донбасса, из которых выйдет хорошая рабочая сила"14:38
- Боевики «ДНР» минируют улицы в Донецке14:20
- Блокпосты в Горловке: Машины стоят по 5 дней, очереди километровые, проезд «дозированный». ВИДЕО12:49
Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ
09.12.2018 16:01
В сети шутят над очередным заявлением боевиков так называемой ДНР о якобы готовящейся атаке Вооруженных сил Украины.
Об этом сказал замначальника "Управления народной милиции ДНР" Эдуард Басурин, передает apostrophe.ua.
По его словам, Украина якобы "усиливает бронетанковый кулак под Горловкой".
"Дави их, бл*дь. Пора карать", – прокомментировал заявление Басурина блогер под ником "Фашик Донецкий".
"Да сколько можно готовиться!? Там в Горловке уже ждут – не дождутся, когда нормальная хавка в магазине появится и не надо будет за пенсий ездить в Бахмут и Харьков", – также пишут в комментариях пользователи Twitter.
Теги: Донбасс, атака, паника, ДНР, боевики, ВСУ, Басурин, соцсети
Читайте также:
- Главарь боевиков ДНР пугает украинских военных химической атакой. ВИДЕО
- В ОРДО заявили об обстреле КПП «Александровка», ранены трое людей
- Обстрел Новолуганского из "Градов" велся из Горловки: местные жители в панике, объявлена эвакуация. ВИДЕО
- Оккупанты Донбасса анонсировали ад после 10 января
- Боевики вновь сорвали перемирие
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"16:59
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Пора карать: в сети высмеяли панику боевиков ДНР из-за атаки ВСУ16:01
- В неконтролируемом пункте пропуска «Изварино» полностью прекращено движение15:39
- МККК направил на Донбасс 200 тонн химвеществ для очистки воды14:58
- Симоньян: "Россия вымирает и нам нужны жители Донбасса, из которых выйдет хорошая рабочая сила"14:38
- Говорят, вояка был за рулем: В Донецке произошло жесткое ДТП20:06
- Двое суток в очереди или взятка в 2000 рублей: жители Донбасса клянут боевиков "ДНР" за ад в очередях на КПВВ19:41
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- В РФ сообщили о росте числа российских туристов в Украине в 2018 году18:39
- Украина должна возобновить производство ядерного оружия из-за агрессии России, - генерал-майор ВСУ18:10
- Вооруженные боевики «ДНР» под Горловкой обыскивают авто наблюдателей СММ ОБСЕ17:39
- В соцсетях жалуются на пункт пропуска в «ДНР» - «Горловка»17:21
- Боевики "ЛНР" стянули к линии фронта "Жабы" с "Гвоздиками"16:59
- В Украину привезли первую партию чешских БМП16:38
- В "ДНР" на примере Захарченко показали, что будет после смерти Путина16:19
- Чего стоит опасаться в 2019-м каждому знаку Зодиака19:11
- «Нас всех обманули! Надо договариваться»: известный украинский актер выступил с громким заявлением о войне. ВИДЕО12:07
- Чому в день Юрія, 9 грудня, треба віддати всі борги11:50
- Проклятье Постановления №365: применять нельзя обжаловать10:49
- В Сети обнародовали толкование снов по дням недели09:47
- Военное положение превращается в безвыходное22:28
- Выборы-2019: в силовом сценарии могут использовать частные армии19:47
- 7 признаков того, что у вас есть третий глаз22:45
- Как сделать перебежавшую дорогу чёрную кошку символом удачи22:20
- Медики подсказали, какие продукты помогут избавиться от головной боли21:49
- Дончанам запретят выезд за пределы "ДНР": в СМИ попало фото с предупреждением для граждан из ОРДО
- Донецк "прозрел" из-за новой инициативы главарей "ДНР": "И в этом рукотворном абсурде живут миллионы людей
- Боевики назвали имя заказчика убийства Захарченко, это известная личность в России
- "Пусть возвращает миллионы, или отправляется на подвал", - в Донецке требуют наказать жену Захарченко
- "Поиски отменяются, мама опознала Ростика": в Донецке пропавший 3 декабря ребенок найден мертвым
- "Три трупа, исчезнувшее оружие и сломанный миномет", - на позиции "ДНР" под Горловкой странное ЧП
- Путін жалюгідний: жителі окупованого Донбасу висловилися про президента РФ
- «Новогодняя суета». В сеть выложили фото пустующего ТЦ «Донецк Сити»
- Как вернуть Донбасс в Украину? Три сценария
- В Донецке пожаловались на российскую оккупацию: "Мы нищие и ничего не можем купить. Наша жизнь – катастрофа"