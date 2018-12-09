Проверки на блокпостах «ДНР»: задержаний нет, но нужно быть готовым к полному отчету

09.12.2018 08:32

Граждан, пересекающих блокпосты представителей незаконных вооруженных формирований, заставляют проходить тотальные проверки.

Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях, передает donpress.com.

По их данным, особенно эти проверки активны на Бахмутском направлении — на блокпостах в районе Горловки.

«Пассажиры автобусов и личных авто заполняют талоны, в которых нужно указать Ф.И.О., год рождения, № телефона и IMEI. На украинском пропускают традиционно быстро, что пеших, что авто. Задержаний не видели, все спокойно», — пишут комментаторы.

Местные жители возмущены такими проверками — они считают, что их ввели для того, чтобы создать максимум препятствий для выезда на подконтрольные Украине территории.

«Пускают людям пыль в глаза — типа все серьезно. Посмотрите: те, кто за деньги едет, и перевозы — они полицию проезжают мимо, и талон на имей никому не надо. А людям и отпечатки пальцев требуют, и в профиль и в анфас фото. Делают все, чтоб люди не ездили вот и все», — пишут комментаторы.